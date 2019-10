Awardshow in stadhuis geeft ontluisterend inkijkje in Haags ambtenarenapparaat: ‘De baas regelt effe dat het geld komt’

Het uitgebreide dossier over een feestelijke avond in de hal van het stadhuis, met Ali B, acteur Nasrdin Dchar en Nederlandse topsporters met Marokkaanse wortels, spreekt boekdelen. Een geslaagd feest, maar een blik achter de schermen geeft een ontluisterend inkijkje in hoe ambtenaren zich gedwongen voelen opdrachten uit te voeren die ze niet integer vinden. Voor zover bekend maakt dit dossier geen onderdeel uit van het strafrechtelijk onderzoek naar Guernaoui.

Feest in atrium

De Oscars voor succesvolle Marokkanen, dat moeten de Diwan Awards worden. In België al een flink succes, en in november 2018 mag Den Haag de gaststad zijn van de eerste editie. Vlak voor zijn vertrek is dat al afgesproken met PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh. Hij heeft een prachtlocatie als decor voor de show: het atrium van het stadhuis aan het Spui.

Er wordt ook toegezegd dat de gemeente een financiële bijdrage gaat leveren. Maar die aanvraag blijft in het verkiezingsjaar maandenlang hangen in de ambtelijke molens. Dat komt omdat er veel personeelsverloop is op de gemeentelijke afdeling die zich met integratiebeleid bezighoudt.



Quote Toen Rachid hoorde dat Ali B. ook kwam, vrolijkte hij op, hij is een fan Betrokken ambtenaar Wethouder Rachid Guernaoui van Groep de Mos krijgt daarmee een probleem op zijn bordje in de herfst waarin hij aantreedt: organisator Ahmed Larouz heeft subsidie nodig om de huur van het atrium vooruit te betalen, maar dat geld is er nog niet.



De in Marokko geboren, maar in Enschede opgegroeide, Guernaoui staat niet te springen om de awardshow. De nieuwe wethouder is in zijn doen en laten helemaal Nederlands. ,,Bovendien heeft hij niets met doelgroepenbeleid, subsidies die gericht zijn op activiteiten van één bevolkingsgroep", zegt een ambtenaar. ,,Maar de toezegging was al gedaan. En toen Rachid hoorde dat Ali B. ook kwam, vrolijkte hij op, hij is een fan." Bovendien mag hij een toespraak houden voor hoogwaardigheidsbekleders, onder wie ambassadeurs, en een Haagse talent award uitreiken.

Volledig scherm Kritische geluiden mochten van de wethouder niet naar de raad. © AD

Maar dat kan niet zonder subsidie. Op het stadhuis dreigt het mis te gaan. De ambtenaren die de verhuur van het atrium (ruim 5000 euro) regelen, sturen een betalingsherinnering aan Larouz. De organisator vraagt op zijn beurt aan de afdeling integratie waar de subsidie blijft. Daar weten ze van niets. Het blijkt dat een inmiddels vertrokken medewerker het dossier niet heeft overgedragen.

Spoedbetaling

Normaal gesproken bereiden ambtenaren het subsidiebesluit voor, en gaat het dan naar het management en het college van b en w. Maar nu gaat het andersom, aldus een melding over het schenden van integriteitsregels door de directeur Publiekszaken, die in bezit is van deze krant.

Larouz meldt zich in eind oktober bezorgd bij Mohamed El Achkar, directeur publiekszaken. De twee kennen elkaar al vele jaren, El Achkar was voorzitter van studentenvereniging Tans, die door Larouz is opgericht. De twee regelen volgens de melding een spoedbetaling. De ambtenaar die dat moet doen, kon geen verklaring krijgen waarom het geld moest worden uitgekeerd. 'Deze wijze van werken wil ik niet, maar gezien het publieke optreden van een wethouder zaterdag, kan ik niet anders dan akkoord geven.’

‘De subsidie van 40.500 euro is fors, zeker voor een activiteit gericht op integratie en emancipatie. De melder van het incident: 'Eigenlijk keert alleen de dienst Economische Zaken zulke grote subsidies voor evenementen uit. Maar hier gebeurde dat niet.'

Smokings, glitter en glamour

Als de ambtenaren een paar dagen na deze spoedklus zien wat er met het belastinggeld gedaan is, schrikken ze zich rot. 'Het was een totaal commercieel evenement. De subsidie was verleend omdat er rolmodellen werden getoond aan jongeren. Maar er waren helemaal geen jongeren in de zaal; entree kostte 80 euro per persoon.'

Wat er wel in de zaal te zien is: smokings, glitter en glamour, 'zelfs een elektrische auto'. En sponsors, veel sponsors. Waaronder Tommy Hilfiger en Meram, deze restaurantketen 'bleef de hele avond maar cheques uitdelen, variërend tussen de 5000 en 15.000 euro', aldus de integriteitsklacht. De meest opvallende naam: de Marokkaanse luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc. Organisator Larouz onderhoudt al jaren goede banden met machthebbers in zijn moederland. Hij bedankt zijn oude vriend, directeur Publiekszaken El Achkar, met een plekje in de jury die de Diwan winnaars kiest.

Ambtenaren zijn in shock. Van die sponsors was de gemeente niets bekend. ,,Anders hadden we nooit zoveel subsidie verleend", zegt een ambtenaar. De ambtelijke evaluatie is dan ook niet mals. 'De organisatie koos er voor om zich heel duidelijk te richten op de Marokkaanse gemeenschap. Dat is in aanloop naar het evenement anders gecommuniceerd.' Er waren geen afspraken tussen gemeente en organisatie, en de keuze van de winnaars was niet transparant.

Evaluatie

De evaluatie wordt door El Achkar niet doorgestuurd naar het stafoverleg. Als er kritische vragen komen uit de gemeenteraad, worden die niet alleen door ambtenaren bekeken, ook Larouz, ontvanger van de subsidie, moet input leveren. Hij krijgt de kritische evaluatie wel te lezen.

Guernaoui doet dan volgens een ambtenaar wat op het stadhuis door de jaren heen gebruikelijk is geworden: hij verzwijgt voor de raad de kritiek. Als hij de antwoorden op de raadsvragen ziet, kalkt hij persoonlijk verbetering in de kantlijn, aldus de melder. 'Uitgangspunt is dat Rachid enthousiast is, en het evenement volgend jaar wil herhalen', staat in een e-mail die vier dagen na het evenement rondgaat.

De melder van de integriteitsschending gaat niet verder in op de kwestie. Dat is een interne zaak van de gemeente. Wel zegt de inmiddels vertrokken ambtenaar dat dit maar 'één van de vele voorbeelden is' van een werkcultuur die op het stadhuis gebruik is. ,,Elke wethouder heeft wel dossiers waar dingen zo gaan."

De gemeente meldt na het weekeinde alsnog met een reactie te komen. ,,We hebben meer tijd nodig om de gevraagde informatie te achterhalen", verklaart een gemeentewoordvoerder.

