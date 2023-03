Awraham Soetendorp is zonder twijfel de bekendste rabbijn van onze stad aan zee

Gezocht! Jouw klassenfo­to voor in het museum: ‘Ziet nu niemand meer in t-shirt van Beegees’

Je mooiste jurkje of t-shirt aan, haren in een staart of vol met gel. En dan gierend van de zenuwen lachen naar de camera. Dé dag dat de schoolfotograaf langs kwam op school, wie herinnert zich dat niet? Fotomuseum Den Haag zoekt allerlei soorten klassenfoto's van 1865 tot nu. En vooral uit de jaren 1990 tot 2022 voor een nieuwe tentoonstelling. Foto's waar overigens meer werk in zit, dan soms lijkt.