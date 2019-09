AZ adopteert 5.000 knuffels van ADO-actie: ‘Laat het een oproep zijn’

Dit zijn de nieuwe bestemmin­gen vanaf Rotterdam The Hague Airport

11:29 Rotterdam The Hague Airport (RTHA) biedt drie nieuwe reisbestemmingen aan. In 2020 vliegt vliegmaatschappij Transavia vanaf Rotterdam naar Bilbao in Spanje, Edinburgh in Schotland en Perugia in Italië. Dat maakten vakmedia gisteravond bekend, na een jaarlijkse bijeenkomst van de maatschappij.