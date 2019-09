AZ adopteert 5000 knuffels van ADO-actie: ‘Laat het een oproep zijn’

Mensen mogen overigens nog steeds de knuffeldieren blijven doneren. De actie ‘Adopteer een knuffelbeer’ loopt na de uitwedstrijd op 15 september in De Kuip gewoon door. ,,Sowieso tot de thuiswedstrijd tegen AZ. We willen die club er ook bij betrekken, ook door hun donatie.‘’ Bij deze wedstrijd wordt ook het eindbedrag dat is opgehaald bekend gemaakt.





In 2016 organiseerden ADO-supporters voor het eerst een knuffelregen tijdens een wedstrijd in De Kuip in Rotterdam. Op uitnodiging van Feyenoord kwamen een paar duizend zieke kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis naar de wedstrijd. Zij werden in de twaalfde minuut bedolven onder de knuffels. Dit jaar besloten Haagse supportersverenigingen deze actie te herhalen. De wedstrijd in De Kuip is op zondag 15 september.