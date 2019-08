AZ speelt Europa League-wedstrijd tegen FC Antwerp niet in Den Haag uit vrees voor rellen

FC Antwerp is de aartsrivaal van Club Brugge en dat is één van de zusterclubs van ADO Den Haag. Tijdens de wedstrijd van AZ tegen Antwerpen zouden de fans van ADO daarom niet in het stadion aanwezig kunnen zijn.

‘Dat betekent dat de ADO-fans en fans van FC Antwerp, waarvoor geen plaats is in het stadion, elkaar rond het stadion en in de stad zouden kunnen opzoeken’, schrijft de gemeente in een toelichting. Die rivaliteit gaf twee jaar geleden aanleiding tot een ‘gewelddadig treffen’ tussen supporters van FC Antwerp en fans van Club Brugge en ADO Den Haag in België.

De gemeente spreekt van een ‘beladen wedstrijd waar een flinke politie-inzet voor nodig is’. Burgemeester Krikke acht dat niet verantwoord voor een wedstrijd die normaal gesproken niet in Den Haag wordt gespeeld. Ze wil de stad ‘niet blootstellen aan een onveilige situatie’: ,,De gemeente helpt graag een club in nood, waar mogelijk. In dit geval is dat niet mogelijk.’’

De Haagse burgemeester heeft haar besluit toegelicht in een persoonlijk gesprek met de burgemeester van Alkmaar, Piet Bruinooge. Ze laat ook weten dat de keuze niet betekent dat er in de toekomst geen wedstrijden van AZ kunnen plaatsvinden in het stadion. ‘De gemeente maakt afwegingen per aangevraagde wedstrijd.’

Enschede

De heenwedstrijd van AZ in de play-offs van de Europa League wordt nu gespeeld in De Grolsch Veste, het stadion van FC Twente in Enschede.