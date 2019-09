AZ welkom tot de winterstop in Cars Jeans Stadion, maar niet voor wedstrijd tegen Ajax

De burgemeester is te spreken over het gedrag van de supporters uit Noord-Holland. ‘De twee wedstrijden die AZ al in Den Haag heeft gespeeld, zijn uitstekend verlopen. We helpen ze graag uit de brand.’

Krikke maakte alleen een uitzondering voor de wedstrijd van AZ tegen Ajax op 15 december. ,,Dat is uit oogpunt van openbare orde en veiligheid een niet-aanvaardbaar risico”, laat ze weten. Den Haag toonde zich al eerder redder in de nood voor AZ, want de Alkmaarders mogen ook hun thuiswedstrijden in de groepsfase van de Europa League in het stadion van ADO afwerken.