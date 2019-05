Azc Rijswijk blijft tot 2021, gelukzoekers niet geweerd

Het azc in Rijswijk blijft open tot 2021. Daarna is het afgelopen. Dat is de uitkomst van een nachtelijk debat in de Rijswijkse gemeenteraad.

Uitgerekend op de avond dat staatssecretaris Harbers opstapte vanwege de gebrekkige presentatie van cijfers van misdrijven door asielzoekers werd er in de gemeenteraad van Rijswijk gesproken over het contract met het COA over het asielzoekerscentrum aan de Lange Kleiweg: moest dat wel of niet worden verlengd?

Forse overlast

Bij een deel van de gemeenteraad was commotie ontstaan omdat het stadsbestuur heeft besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid om het contract met het COA tussentijds op te zeggen, maar dat stilzwijgend te verlengen tot 2021. Dat besluit viel midden in een periode waarin forse cijfers over geweld en andere criminaliteit door kansloze asielzoekers naar buiten kwamen.

Geen gelukzoekers meer

Volgens de partijen Rijswijks Belang, VVD en Onafhankelijk Rijswijk had burgemeester Michel Bezuijen van het COA moeten eisen dat er in Rijswijk niet meer zogenoemde gelukzoekers worden geplaatst die zorgen voor geweld binnen het azc en die zich daarbuiten schuldig maken aan winkeldiefstallen en intimidatie.



Door daarover geen garantie te krijgen van het Centraal Orgaan Asielzoekers ‘loopt Rijswijk aan het handje van het COA de problemen met het azc tegemoet’, vond de VVD. Het CDA vond dat de burgemeester met zijn vuist op tafel had moeten slaan, net zoals zijn Rotterdamse collega zou hebben gedaan.

Achter de schermen hard gewerkt

Bezuijen wilde nadrukkelijk de indruk wegnemen dat hij zich niet druk zou maken over de piek van overlast van enige maanden geleden. Vooral achter de schermen is hard gewerkt. ,,Er is daarover nadrukkelijk gesproken met de verschillende partijen en er is een plan van aanpak voor de veiligheid gemaakt”, zei Bezuijen. ,,Sindsdien zijn er geen incidenten meer. Wat geen garantie is voor de komende twee jaar. Bij incidenten zullen we dan adequaat reageren.”

Hij zegde toe regelmatig met cijfers te komen over hoe het gaat in het azc.



Partijen als PvdA, D66 en GroenLinks namen direct afstand van de harde toon over het plaatselijke azc. Volgens hen gaat het om een kleine groep asielzoekers die het heeft verpest voor de andere bewoners van het verder succesvolle azc.

Nieuwe bestemming zoeken