AZC Rijswijk mag openblijven tot eind november

Verdachte dodelijke schietpar­tij in Haagse uitgaans­straat uitgele­verd door Brazilië

De 41-jarige verdachte van een dodelijke schietpartij in het centrum van Den Haag is na zeven jaar uitgeleverd aan Nederland. De Antiliaan wordt ervan verdacht in 2015 twee mannen te hebben neergeschoten voor een uitgaansgelegenheid in de Herenstraat. Eén van hen overleed kort daarna in het ziekenhuis.

9 mei