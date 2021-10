Azc Rijswijk mogelijk halfjaar langer open: ‘Vluchtelingen mogen niet op stoeltjes slapen’

Rijswijk onderzoekt of langer openblij­ven van azc mogelijk is: ‘Daarna zijn anderen aan de beurt’

21 september Rijswijk gaat bekijken of het mogelijk is het asielzoekerscentrum één jaar langer open te houden in plaats van eind dit jaar sluiten. De wethouder moet dat gaan bespreken met het COA. Dat is dinsdagavond in een extra raadsvergadering besloten.