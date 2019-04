‘Aziatisch uitziende mannen’ schieten met harpoen op zwanen in Haagse binnenstad

Wijkbewoners waren getuige van de stroperij van drie mannen en trokken direct de wijkagent aan zijn jasje. De geschokte inwoners zagen het drietal met een harpoen op zwanen en wilde ganzen schieten. Ze trokken de beesten vervolgens naar de kant en namen ze mee in hun busje. ,,We missen meerdere zwanen en wilde ganzen. De ganzen vliegen weg, dus daarvan weten we niet zeker dat ze zijn meegenomen. Maar zwanen blijven gewoon op hun plek zitten”, vertelt Buck, van politiebureau Hoefkade. ,,Dit heeft niks te maken met vogels spotten, maar alles met stropen. Dit heb ik werkelijk nog nooit meegemaakt in Den Haag.”



De politie is dan ook een klopjacht begonnen om de mannen te pakken te krijgen. ,,We nemen deze zaak heel hoog op”, zegt de agent. De mannen, die volgens getuigen een Aziatisch uiterlijk hadden, konden wegkomen in een wit busje. ,,Een kenteken konden de wijkbewoners niet doorgeven, want er was een doek overheen gebonden.”



Daarom vraagt de agent iedereen zich te melden die iets verdachts heeft gezien. ,,Als je het zíet gebeuren, bel dan direct 112. Als je getuige bent geweest van ‘driften, kun je je melden bij ons politiebureau Hoefkade of telefonisch via 0900-8844.”



Wat de drifters met de zwanen willen, is gissen. Volgens de politie zouden de vogels als voedsel gebruikt kunnen worden, maar het zou ook kunnen dat de vogels verhandeld worden.



