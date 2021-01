Baantjer-auteur Peter Römer schrijft ‘a-typisch’ boek over mysterieus schilderij ónder Haags meesterstuk

De familie Römer heeft iets met theater, film en televisie. Vader Piet Römer was acteur, zoon Peter en kleinzoon Thijs zijn acteur, presentator en producent. Een entertainmentfamilie zoals vader en kinderen De Mol. En Piet en Peter Römer hebben ook iets met Baantjer. Vader Piet speelde in de televisieserie inspecteur De Cock en zoon Peter schrijft al jaren twee afleveringen van de langstlopende boekenserie ter wereld. Hij nam de pen op nadat de oorspronkelijke bedenker van de serie, Appie Baantjer, was overleden. ,,We hebben het over het Guinness book of Records. Er zijn 88 Baantjers verschenen waarvan ik er 18 heb geschreven. Ik schrijf er twee per jaar en dit jaar kom ik dus zeker op 20 uit. Ja, ik vind het nog steeds leuk om te doen. Anders zou ik ermee stoppen’.