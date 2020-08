Baantjer en ONM-regisseur Hans Scheepmaker (69) overleden door wespenaanval

Scheepmaker was de afgelopen tien jaar ambassadeur voor de filmwereld van Den Haag. Zo werd de serie Pauwen en reigers (2008) er dankzij zijn inzet opgenomen. Ook speelde Scheepmaker samen met onder anderen collega’s Ate de Jong, Dick Maas en George Schouten in de band The Directors.



Acteur Stephan Evenblij reageert via Facebook geschrokken op het droevige nieuws: ,,Hans was een van de weinige regisseurs uit Den Haag, die ook wilde dat er meer film werd gemaakt in de stad Den Haag. Het bedroeft mij, hem nooit meer te kunnen zien, spreken of met hem te kunnen werken.”