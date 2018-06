Baantjes liggen voor het oprapen

Amal Clooney met Kofi Annan naar Den Haag

10:03 Amal Clooney (40) komt dit najaar naar Nederland. De internationale mensenrechtenadvocate en vrouw van George Clooney is op 18 oktober aanwezig op het internationale congres One Young World in Den Haag. Daar gaat ze in gesprek met oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan.