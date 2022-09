Baas betaalt energierekening personeel en invalide Fred (55) niet in aanmerking voor benedenwoning

Top 10Russische diplomaten hebben de meeste parkeerboetes openstaan in Den Haag, basisschooldirecteur pleit vóór vierdaagse schoolweek en baas betaalt energierekening personeel. Dit zijn onze best gelezen verhalen van afgelopen week.

Invalide Fred (55) niet in aanmerking voor benedenwoning: ‘Mijn inkomen is op 1,3 miljoen geschat’

Weduwnaar Fred Starrenburg (55) komt zijn huurflatje op drie hoog achter amper meer uit. Er is geen lift en vanwege een longaandoening en verbrijzeld been kan hij niet meer traplopen. Zijn verzoek voor een benedenwoning is meermaals afgewezen, omdat zijn inkomen door een foutje op maar liefst 1,3 miljoen euro is geschat. ‘Ze drijven je tot waanzin’.

Truus (94) leeft weken in vies huis, nadat man Guus (101) naar verpleeghuis moet: ‘Hulp stopt ineens’

Ze ontvingen dagelijkse thuiszorg en wekelijkse huishoudelijke hulp, maar toen haar man opgenomen werd in een verpleeghuis, stopte dat per direct. De zorgindicatie stond alleen op zíjn naam. Mevrouw Truus Molier (94), die moeilijk loopt en slecht ziet, moest ineens alle huishoudelijke taken zelf doen. Volgens ouderenbond ANBO is haar situatie ‘helaas’ niet uniek.

Deze diplomaten hebben de meeste onbetaalde parkeerboetes

Russische diplomaten hebben de meeste parkeerboetes openstaan in Den Haag: 67 bonnen zijn onbetaald gebleven. Opvallende nieuwkomers in de boeteranglijst: de Verenigde Staten en Qatar.

Ambulance die onderweg is naar incident in winkelcentrum geramd door personenauto

Een ambulance is zondagmiddag op weg naar een spoedmelding in botsing gekomen met een personenauto. Dit gebeurde bij het oversteken van de kruising Heuvelweg met de N14 in Leidschendam-Voorburg. De ambulance was onderweg voor een medische noodsituatie in The Mall of the Netherlands.

Leerling van Haagse school overleden door afgebroken giek op zeilschip tijdens uitje op Waddenzee

Op een historisch zeilschip dat in de buurt van Terschelling voer, is woensdag een deel van de mast afgebroken en op een 13-jarig meisje terechtgekomen dat op schooluitje was. Zij is ter plekke overleden, meldt de politie.

Basisschooldirecteur pleit vóór vierdaagse schoolweek: ‘Vijfde dag is meer opvang dan onderwijs’

In het hele land is het nijpende lerarentekort een groot probleem. Bij sommige scholen is zelfs al een vierdaagse schoolweek ingevoerd. Maar is dat per se negatief? Directeur Maarten van Gelderen denkt zelfs dat het beter is voor de kwaliteit van het onderwijs. Zijn school OBS De Kameleon in Den Haag heeft dit jaar voor het eerst met een dag minder school te maken. ,,Ik ga dit wel een tijd vasthouden.’’

Moeder met twee kinderen op scooter ziet losliggende stoeptegel te laat en wordt gelanceerd

Een moeder is dinsdagmiddag met haar twee kinderen op de scooter onderuit gegaan op de Sammersweg in Rijswijk.

Baas betaalt energierekening personeel: ‘Als zij in problemen komen heeft dat ook effect op werk’

Je baas die de helft van je energierekening betaalt, dát wil iedereen wel. Zeker met de huidige torenhoge energieprijzen. Voor de ruim tweehonderd medewerkers van het bedrijf DAEL in het Westlandse Maasdijk wordt dit komende winter ook écht werkelijkheid. De directie wil niet dat haar medewerkers in de problemen komen en trekt flink de knip. ,,Wij voelen het als onze plicht om dat te doen.”

Vrolijke Tara (12) begon net aan 2-vwo, maar gebroken giek maakte einde aan haar jonge leven

Er was niets aan de hand. Geen signalen dat op de historische zeilboot op het schoolkamp van tweedeklassers van het Dalton College uit Den Haag iets ergs stond te gebeuren. Ouders, maar ook de schoolleiding kregen steeds maar weer nieuwe filmpjes doorgestuurd van zingende kinderen, jongeren die in het water sprongen en plezier hadden. Tot woensdag rond het middaguur de giek brak en Tara overleed.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s van afgelopen week: