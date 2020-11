Baas Haagse GGD door thuisquarantaine niet fysiek in raadszaal voor presentatie

Annette de Boer zit noodgedwongen in quarantaine. De directeur van de GGD Haaglanden doet dat preventief, omdat ze in nauw contact geweest is met haar dochter. Die is positief getest op corona.

Dat maakte ze zelf bekend in de gemeenteraad van Den Haag. Daar excuseerde ze zich ervoor dat ze niet fysiek in de raadszaal haar presentatie over de stand van zaken in de coronabestrijding kon geven. De commissie Bestuur spreekt hier vanmiddag over.

Haarzelf mankeert niks, zei ze via de webcam. Digitaal gaf ze alsnog uitleg, over bijvoorbeeld de drukte op de intensive cares in de regio. De laatste dagen zijn er in de Haagse ziekenhuizen ongeveer dertig bedden bezet. Dat aantal lijkt iets te dalen, maar dat kon alleen doordat andere ziekenhuizen, tot in Friesland aan toe, Haagse patiënten overnamen.

Zwaar

Op verpleegafdelingen liggen in de Haagse ziekenhuizen Haga en Westeinde en in het Langeland in Zoetermeer momenteel zo’n 114 mensen. Ook in de verzorgingshuizen en thuiszorg is het druk, daar is opgeschaald naar de hoogste alarmfase, fase drie. Daarmee komen er meer bedden beschikbaar, zodat mensen uit het ziekenhuis er op adem kunnen komen. ,,Het verplegend personeel heeft het daar zwaar, want er zijn veel besmettingen, ook onder het personeel.”

