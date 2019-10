Baas Mauritshuis directeur Van Gogh Museum

Gordenker (54), geboren in Princeton, New Jersey, in de Verenigde Staten, is sinds 2008 directeur van het Mauritshuis. Onder haar leiding werd de kunsttempel aan de Hofvijver ingrijpend verbouwd. Gordenker is aan de Universiteit van New York gepromoveerd in de kunstgeschiedenis met een specialisme in de zeventiende-eeuwse Nederlandse en Vlaamse kunst.