Baasje in tranen als knuffelpapagaai Dino na maand weer thuis is: ‘Ze slaapt zelfs met hem’

Een meeuw of een merel is geen gekke verschijning in Den Haag, maar een grijze roodstaartpapegaai die rondvliegt in de stad, dat is toch wel opvallend.

Een maand lang was het onduidelijk waar het dier vandaan kwam en van wie hij was. De dierambulance had de papagaai opgehaald nadat een Hagenaar de vogel had gespot. ,,De vogel kwam zomaar ineens aanvliegen in Den Haag”, meldt de Dierenambulance Den Haag. ,,De eigenaar leek lang onbekend te blijven, maar gelukkig kwamen we uiteindelijk in contact met de fokker en kon de eigenares alsnog achterhaald worden.”

Wat bleek: een vrouw in Zoetermeer was al die tijd op zoek naar haar geliefde vogel, die de naam Dino draagt. Ze was al bij meerdere dierenwinkels en dierenartsen langs geweest. ,,Ze miste hem enorm. Normaal sliep ze zelfs met de papegaai. De afgelopen weken had ze heel slecht geslapen. Midden in de nacht had ze zelfs haar kinderen gebeld omdat ze het zo zwaar had zonder haar vriendje.”

Knuffelen

De eigenaresse had buiten gezocht en bleef in de lucht en bomen kijken of ze hem misschien ergens zag, maar tevergeefs. Dino bleek kilometers te hebben gevlogen en in Den Haag terecht te zijn gekomen. Daar werd hij opgevangen. Vogelverzorgster Steffie kwam er al snel achter dat Dino een enorm sociaal diertje was, dat maar één ding wilde: knuffelen! Dat zijn baasje hem zo miste, was dus niet zo gek.

Volledig scherm Dierverzorgster Steffie gaat Dino wel missen. © Dierenambulance Den Haag

Nadat de eigenaresse was achterhaald kwam Dino na zijn avontuur van een maand eindelijk weer thuis. ,,Er waren tranen van geluk bij de hereniging. Dino kroop bij de eigenaresse op de borst en knuffelde haar en gaf kusjes. Zo mooi!”

De vrouw was de dierenverzorgers erg dankbaar. En ook haar zonen waren blij dat het geliefde huisdier van hun moeder weer terug was. ,,Zij hadden de papegaai voor hun moeder gekocht. Een levenslange wens ging daarmee in vervulling. En nu… nu is Dino thuis waar hij hoort.”

