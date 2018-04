Baasje negeert gewonde fietser die viel na ontwijken van loslopende hond

Als gevolg sloeg de man over de kop en belandde hij op het asfalt. Van Es is voornamelijk boos en verbaasd over wat daarna gebeurde. ,,De eigenaresse heeft zich totaal niet bekommerd om mijn schoonvader, die het leven van haar hond heeft gered." Van Es vertelt dat de vrouw geen hulp of zelfs excuses heeft aangeboden aan de man die verdwaasd en met een bebloed gezicht op de grond lag. In plaats daarvan liep ze naar haar hond en zei ze tegen het dier ,,Dat was even schrikken, hé."