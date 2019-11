Baasje radeloos, bestuurder rijdt haar geliefde Pippie dood en neemt lichaam mee in zak

Het baasje van poes Pippie is radeloos. Getuigen hebben gezien dat haar geliefde huisdier op maandag 21 oktober werd doodgereden door een automobilist in Bezuidenhout. De bestuurder van de auto besloot het dier mee te nemen in een zak.

De eigenaresse wil graag afscheid nemen van haar Pippie, maar omdat het dier is meegenomen weet ze niet hoe. Ze is een zoektocht gestart naar de bestuurder van de wagen, degene die de poes heeft meegenomen. ‘Er is nergens een melding binnen gekomen’, schrijft de eigenaresse op Facebook. Dit terwijl Pippie gechipt was en na haar vermissing direct is aangegeven bij Amivedi, een organisatie die zich bezighoudt met vermiste dieren.

De eigenaresse had enkele dagen na de vermissing van Pippie flyers opgehangen in de wijk. Op 30 oktober belde de buurman met een verontrustend bericht. ‘Hij hoorde die week ervoor ’s avonds rond 22.30 uur een harde klap’, schrijft de eigenaresse op Facebook. ‘Hij keek uit het raam en zag een groep mensen staan bij een auto. Ze zeiden: de kat is overleden en ze zochten een plastic zak. De buurman is onze enige ooggetuige die helaas in het donker niet veel meer kon zien en ook niet wist dat Pippie vermist was. Pas toen de flyers er hingen besefte hij dat het Pippie was.’ De aanrijding was dus op nog geen 50 meter van het huis waar Pippie woonde.

Moederpoes

Om een waardig afscheid van het dier te kunnen nemen heeft de eigenaresse nog steeds hoop dat het dier nog ergens is. ‘Pippie is bij mij geboren, de moederpoes is ook nog bij mij. Ik hoop zo dat ik haar toch nog een plekje bij mij thuis kan geven.’

De politie Overbosch heeft om de vrouw te helpen een bericht naar buiten gebracht. ‘Het baasje vindt het heel naar dat ze niet weet wat er hierna met Pippie is gebeurd en wil graag in contact komen met deze bestuurder’, schrijft de politie. Mensen die de bestuurder kennen of de bestuurder zelf wordt opgeroepen om zich te melden bij de politie Overbosch. De politie laat ook direct weten dat het niet om een strafrechtelijk onderzoek gaat. ‘Wij willen alleen het baasje helpen om afscheid te nemen van haar huisdier.’