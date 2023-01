Baasje ziet via tracer dat kat ineens 60 km/u gaat

Scala Theater, ooit naast de Bijenkorf, blijft intrigeren

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (11) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Hij blikt in de rubriek Lieve Rachel terug op het Scala Theater aan de Wagenstraat, dat nog steeds wordt gemist, en put uit de brieven van zijn vele lezers.

6 januari