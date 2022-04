Baasjes van Tommy hadden hoop hem ooit nog te zien opgegeven, tot na 8 maanden de telefoon ineens ging

Vanuit een hoekje in de kelder werd een docente van het Haagse Montessori Lyceum aangekeken door twee grote ogen. Toen ze dichterbij kwam zag ze een angstige en ineen gedoken kat zitten. Het diertje bleek al maanden vermist te zijn.

De bange kat bleef doodstil zitten toen hij de docente zag. De dierenambulance werd gealarmeerd, want een kat, die hoort niet in de kelder van een school. Tot de komst van dierenambulancemedewerker John was het beestje blijven zitten zonder zich te verroeren.

John kon het dier geruststellen en aaide hem. Het bleek niet om een wilde kat te gaan, want de streling werd hartelijk ontvangen.

In de ambulance werd de kat gecheckt. Hij bleek een chip te hebben en de eigenaresse werd direct gebeld. ,,Toen zij hoorde dat haar geliefde dier gevonden was, liet ze op haar werk alles vallen en reed meteen naar huis”, legt de Dierenambulance Den Haag uit. John stond de eigenaresse op te wachten. ,,Zodra hij de stem van zijn vrouwtje hoorde, veerde hij op, z’n oren naar voren, en begon hij te miauwen. Hij veranderde op slag van een bange kat in een spinnende bol haar en kon niet meer stoppen met kopjes geven.”

De eigenaresse kon niet geloven dat haar Tommy was gevonden. ,,Iedereen was dolblij, zo mooi om te zien. De kat bleek al acht maanden zoek. De familie had overal gezocht en inmiddels de hoop bijna opgegeven dat hij nog gevonden zou worden.”

,,Ook het stiefzusje van Tommy was helemaal blij was toen hij binnenwandelde. Ze bleven maar kopjes geven en al spinnend lagen ze later op hun lievelingsplekje. Alsof Tommy nooit was weg geweest.”

Tommy bleek na zijn lange avontuur, weg van huis, kerngezond te zijn. ,,Sterker nog: hij was aangekomen. Het kan niet anders dan dat hij op zijn lange reis hier en daar eten heeft bemachtigd. Misschien heeft hij de voederbakjes van andere katten geplunderd.”

