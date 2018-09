Babet streed voor mediwiet

Direct na de bevalling in een Haags ziekenhuis werd Babet van der Wel-Boon (17 juni 1967 - 23 juli 2018) afgestaan ter adoptie. Ze kwam als baby'tje in Friesland terecht waar ze het niet altijd makkelijk had. Ondanks hechte vriendschappen en het vloeiend spreken van de Friese taal voelde ze zich vaak een vreemde eend in de bijt. Pas toen ze ging speuren naar haar wortels en terechtkwam in de artistieke scene van Den Haag, vond ze een verklaring voor haar liefde voor muziek, literatuur, politiek en kunst.



Babet had een opstandige periode waarin ze, tussen krakers, confrontaties met de Duitse ME niet uit de weg ging. Toen ze moeder werd, veranderde echter alles. Toegewijd en zorgzaam was ze. Ook toen ze, na een echtscheiding, als alleenstaande jonge moeder met een 10-jarige zoon naar een kamer in het Haagse Zeeheldenkwartier verhuisde. Dankzij twee banen lukte het haar om een hypotheek voor een huisje aan de Hoenderloostraat te krijgen. Ze had haar leven op orde, en haar zoon was zelfstandig, toen ze een Westlandse vrijgezel leerde kennen. Helemaal verliefd verhuisde ze naar Monster waar ze meer dan welkom was in de warme ondernemersfamilie van haar vriend.