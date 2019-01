Baby gewond na vuurwerk in kinderwagen

De vuurpijl zou zijn afgestoken op de kruising van de Bankastraat en de Sumatrastraat, in de buurt van café Banka. ,,Het doosje van waaruit het vuurwerk werd afgeschoten, viel om. Daardoor werden ze horizontaal in plaats van verticaal afgevuurd”, vertelt een buurtbewoner. ,,De ouders liepen toevallig langs met de kinderwagen.”



Manja Muiselaar ving samen met enkele buren de ouders op nadat het onheil was geschied. De eigenaresse van antiquair J.J. Muiselaar zag dat ze zichtbaar overstuur waren. ,,Een klant van me zag het bij ons voor de deur gebeuren”, vertelt ze. ,,Het gebeurde nog voor zessen, voordat het toegestaan was om vuurwerk af te steken.”



Muiselaar was eerst bang dat haar 96-jarige moeder geraakt was, die buiten op een bankje zat. Maar toen ze erachter kwam wat er precies aan de hand was, bood ze hulp aan. ,,Ik heb ze meteen bij ons naar binnen begeleid, een handdoek gegeven en op hun gemak gesteld. Het was erg heftig voor ze.”



Haar buurman is er nog steeds kwaad over. ,,Degene die het vuurwerk heeft afgestoken, zit hier echt fout. Het was op dat moment nog druk in de straat, met mensen die de laatste boodschappen kwamen doen. Dan kan je zo’n pot niet afsteken.” Hij hoopt dan ook dat de politie alsnog onderzoek komt doen. ,,Als je iemand verwondt, vooral zo'n klein kind, dan moet de politie gewoon ingrijpen.”