Baby Jayme (1) weer thuis na behandeling in Hongarije: ‘Wat een prachtige thuiskomst was dit!’

Voor de behandeling werd via inzamelingsacties maar liefst 2,2 miljoen euro opgehaald. Bekende Nederlanders als Jim Bakkum (die een speciaal lied uitbracht voor Jayme), Glennis Grace en Ajacied Joel Veltman zorgden ervoor dat de baby, die dringend hulp nodig had, snel een nationale bekendheid werd. Ook veel Spijkenissers kwamen in actie omdat ze het gezin voorheen in die stad woonde.



En nu zit het erop. De behandeling liep afgelopen week ten einde. Gisterochtend werd Jayme rond 09.00 uur per ambulance naar het vliegveld gebracht, waarvandaan hij per medisch vliegtuig terug naar Nederland ging.