Baby kameeltje geboren in Voorburg

Update Code geel in groot deel van Nederland wegens windstoten, stormvloed­ke­ring Ramspol dicht

11:28 In een groot deel van Nederland is vandaag een code geel van kracht wegens zware windstoten van 80 kilometer per uur. Deze kunnen in het kustgebied en het waddengebied snelheden bereiken tot ongeveer 95 kilometer per uur. Rijkswaterstaat heeft om 07.00 uur de stormvloedkering Ramspol bij Kampen gesloten. Zo wordt het achterland beschermd tegen hoogwater uit het IJsselmeer.