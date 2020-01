Babylijkje in zak, pollepel door keel en doodgestoken op bank: Politie hoopt deze zaken alsnog op te lossen

Ruim tien jaar geleden, op 4 juni 2009, begonnen de honden van twee wandelaars in Park Clingendael in Wassenaar plots hard te blaffen en te graven. De dieren stuitten op een plastic zak, waar tot afgrijzen van de wandelaars een pasgeboren kindje in bleek te zitten. ,,Afval doe je in een zak, een baby niet’', zei een van de vinders destijds. Hoe agenten ook hun best deden, het lukte ze niet de identiteit van het baby’tje te achterhalen. Onder de naam Robin van Clingendael werd de boreling op Het Persijnhof in Wassenaar begraven. De naam werd gekozen omdat de politie niet bekend wil maken of het om een jongen of een meisje ging; de achternaam is naar de vindplaats van het kindje.