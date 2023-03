Babynieuws op Scheveningen: kleine zwartpuntrifhaai geboren in Sea Life

van wieg tot graf Ted Janse was zo gek van spinnen dat hij zijn eigen sport­school opende

Hij had met gemak als ambtenaar zijn pensioen kunnen halen als hij niet was gaan spinnen. Ted Janse opende een familiesportschool. Het was een schot in de roos. Deze keer in de rubriek Van Wieg tot Graf het levensverhaal van Ted Janse (22 september 1962 – 13 januari 2023).