Babypoederbende opgerold: drieduizend pakken in beslag genomen

De politie kreeg de betreffende woning in het vizier tijdens een landelijk onderzoek naar onder meer de diefstal van vooral babymelkpoeder in supermarkten en drogisterijen. Het vermoeden bestond dat de dieven, voornamelijk afkomstig uit Zuidoost-Europa, de gestolen producten bij de woning afleverden. ,,De woning zou dus als een soort logistiek centrum voor gestolen babymelkpoeder dienen'', legt de politie uit.



Twee van de verdachten werden dinsdag omstreeks 21.00 uur op heterdaad betrapt. Agenten zagen de twee 35-jarige mannen met twee volle boodschappentassen de woning betreden. Toen ze even later met lege tassen naar buiten stapten, zijn ze aangehouden. De andere twee verdachten, die in de woning aanwezig waren, zijn vervolgens ook aangehouden.



Bij de doorzoeking van de woning werden bijna 800 pakken poeder en zo'n 16.000 euro aangetroffen en vervolgens in beslag genomen. Ook een auto en andere producten van de mannen die uit winkels afkomstig waren zijn ingenomen.