Baby’s ademden rook in na brandstichting door Hagenaar

Samir F. woonde pas drie maanden in de woning, toen hij het bed en de bank in brand stak. Twee baby’s uit het portiek moesten naar het ziekenhuis, omdat ze rook hadden ingeademd. De verdachte liep naar buiten en belde zelf de politie. Waarom hij het heeft gedaan? Dat bleef ook in de Haagse rechtbank een raadsel. ,,Ik was me er niet bewust van”, zei hij. Hij hoorde vrouwenstemmen en leed aan waanbeelden als ‘bommen onder het bed’.