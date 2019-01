Bachelor medisch hulpverlener lijkt schot in de roos

Coldcaseza­ken heropend: wie weet meer over de dood van deze Hagenaars?

9:03 De politie heropent drie Haagse coldcasezaken: de dood van Peternella Hanegraaff, die op 17 maart 1996 in haar woning werd gevonden, de dood van Cornelia van den Bergen-Groenewold, die op 20 april 1991 in haar slaapkamer werd gevonden, en de dood van Jan de Niet, die op 21 mei 1990 werd gevonden in het Haagse Bos. In de drie zaken wordt 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de oplossing in de zaken.