Badgasten vluchtten in paniek winkels in na fatale steekpartij: ‘Hij liep zo met dat mes over terras’

De bloedhete zomerdag loopt gisteren langzaam over in een dampend zwoele avond als er ineens paniek uitbreekt op de Pier in Scheveningen. Twee groepen jongeren gaan de confrontatie aan met elkaar. Volgens het Parool gaat het om twee drillrapgroepen uit Rotterdam en Amsterdam. Er wordt geschreeuwd, gerend over de Pier en op de terrassen rond de Scheveningse hotspot duiken mensen weg. Op camerabeelden die op sociale media circuleren is ook iemand te zien die met een vuurwapen over de Pier rent.