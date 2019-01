Badhuisstraat krijgt opfrisbeurt

Dat blijkt uit antwoorden van het college op de vragen van D66-raadslid Dennis Groenewold. Hij is blij met de toezegging van de gemeente. ,,De ondernemers pleiten al langer voor verbeteringen aan de Badhuisstraat en ik heb mij daar bij het college hard voor gemaakt. Het is goed om te zien dat de gemeente er nu ook echt werk van maakt.”



Het plan voor de Badhuisstraat maakt deel uit van het grotere programma ‘Den Haag Winkelstad'. Het raadslid hoopt dat wethouder Richard de Mos naar de wensen van de ondernemers luistert bij het maken van het plan.



Inmiddels zijn er kleine verbeteringen aan de straat verricht, zoals het verwijderen van weesfietsen en het herstellen van schade die is ontstaan bij bouwwerkzaamheden.



