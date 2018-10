'Badhuisstraat raakt meer en meer de sfeer kwijt'

,,Tot een paar jaar geleden was de Badhuisstraat - met bakkertjes, kledingzaken en horeca - net zo populair als bijvoorbeeld de Keizerstraat en Fahrenheitstraat. Maar waar de andere winkelgebieden door de gemeente zijn gerenoveerd, is hier nooit iets gebeurd. Het wegdek wordt alsmaar slechter, er worden steeds meer fietsen op de stoep geplaatst en de entree is slecht zichtbaar. De sfeer raakt meer en meer de straat uit."



In de brief aan de raad laten de ondernemers weten blij te zijn dat een motie voor de verbetering van de straat breed werd ondersteund én dat de Badhuisstraat staat vermeld in het coalitieakkoord. 'Maar helaas blijkt de winkelstraat niet opgenomen in de begroting: er de komende 4 jaar geen financiële middelen gereserveerd. We verzoeken de gemeente om die wel vrij te maken voor een herinrichting van de Badhuisstraat. Als het even mogelijk is, laat de herinrichting dan gelijk lopen met de verbouwing van onze entree. Zodat we daarna een mooie, trotse winkelstraat kunnen zijn.'