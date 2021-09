Badhuisstraat Scheveningen op de schop: meer eenheid en extra ruimte voor voetgangers en fietsers

Op Scheveningen Met twee Michelin-ster­ren is Beelden aan Zee een omweg waard

2 september Naar een Michelin-restaurant is het vergeefs zoeken op Scheveningen. Gelukkig kent de badplaats een museum dat zich wel in de smaak mag verheugen van de bandenfabrikant uit Clermont-Ferrand. In de groene reisgidsjes van Michelin krijgt Beelden aan Zee twee sterren toebedeeld.