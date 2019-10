Badplaats Kijkduin is nog lang niet klaar: ‘Er moet snel een noodoplossing komen’

De gemeente zou afgelopen voorjaar al beginnen aan de werkzaamheden op het Deltaplein. Er is echter nog altijd niets gebeurd. Sterker, stadsdeeldirecteur Loosduinen Mustapha el Boumeshouli liet bewoners afgelopen week middels een brief weten dat de werkzaamheden pas op zijn vroegst in 2020 beginnen. Uit de bijzin ‘in huidige of aangepaste vorm’ blijkt dat het überhaupt nog maar de vraag is of het oorspronkelijk plan wordt voortgezet.



‘Door een aantal procedures die nog doorlopen moeten worden, is de aanleg helaas vertraagd’, schrijft El Boumeshouli. ‘Op dit moment kunnen we geen inschatting maken van het moment dat wij wel kunnen starten. Daarom kiezen wij ervoor om een tijdelijke situatie in te richten op het Deltaplein.’ De gemeente wilde vandaag nog niet laten weten wat de exacte reden is voor de vertraging.