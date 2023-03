Bakfiets lenen om je oude matras weg te brengen? Leuk, maar de milieustraten in Den Haag zijn te steil

Het uitlenen van bakfietsen zodat Hagenaars zelf hun oude matras of wasmachine naar de vuilstort kunnen brengen? Sympathiek idee, vindt de gemeente, maar er is één probleem.

Het gratis lenen van een elektrische bakfiets of een aanhangwagen voor het wegbrengen van grofvuil kan al in bijvoorbeeld Utrecht of Groningen en sinds kort loopt een proef in Rotterdam. Kunnen we dat ook in Den Haag doen om te voorkomen dat er veel grofvuil op straat belandt, vroegen de lokale fracties van D66, DENK en PvdA zich onlangs af.

Een leuk idee, zegt Den Haag nu. Het gemeentebestuur heeft informatie ingewonnen in Rotterdam en concludeert dat een soortgelijke proef hier wel interessant is. Maar er zitten wat haken en ogen aan.

Zo is het moeilijk om geschikte plekken te vinden waar de bakfietsen en aanhangwagens zouden kunnen staan. Ook zijn er vragen over aansprakelijkheidsrisico's bij ongelukken. Bovendien zijn de drie afvalbrengstations in Den Haag ‘vanwege een helling niet makkelijk toegankelijk voor bakfietsen en ook niet makkelijk toegankelijk te maken.

De gemeente wil nog even wachten op de resultaten in Rotterdam - en of de leenvoertuigen daadwerkelijk zorgen voor minder grofvuildumpingen op straat- voordat ze wil zeggen of en wanneer er hier een proef komt.

