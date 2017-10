Bakken vol rommel uit de grachten

Het is de eerste keer dat Leonie de actie organiseert. ,,Het was gewoon tijd om aandacht te vragen voor plastic soep. Het is bijvoorbeeld ook niet leuk als je toeristen de stad laat zien. Den Haag is prachtig, maar in de grachten kijk je tegen vuil aan. Daar verbazen zij zich ook over.’’



Zo midden oktober zou het niet vreemd zijn als het guur weer is. Maar op deze zondagmiddag waan je je in hartje zomer. Heel vervelend is het dan ook niet om met de schepnet in de weer te zijn, meent ook Klaas Persoon. ,,Wat een gemakkie hé’’, verzucht hij. De man is al zijn hele leven op het water. Ook hij heeft last van troep als hij rondvaart. ,,Vooral van plastic in mijn schroef. Mensen zijn nogal slordig. Je kan plastic weggooien aan de kant, maar dan waait het weg, soms het water in. Het hoort hier gewoon niet.’’ Veel heeft hij tot nu toe nog niet gevangen. ,,Eén flesje. Maar dat komt omdat iedereen over de reling hangt. Ik ga zo weer een poging doen.’’