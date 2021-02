Bakkerij gewelddadig overvallen, medewerker bedreigd met kapotgeslagen fles

ABN Am­ro-kan­toor aan De Savornin Lohman­plein gaat in april dicht

11:50 Het ABN Amro-kantoor aan De Savornin Lohmanplein in Den Haag sluit per 9 april 2021. ,,Omdat steeds meer klanten hun bankzaken regelen via de app, internet bankieren en beeldbankieren is het minder noodzakelijk om een bankkantoor te bezoeken.”