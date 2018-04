Bakstenen in gevel van appartement in Laak laten los

Sportieve Wall of fame in Zuiderpark alweer uitgebreid

16:06 De sinds februari bestaande Wall of fame met Haagse sportkampioenen telde al 167 gouden sterren en is gisteren uitgebreid met 75 zilveren exemplaren. Het ADO-icoon Aad Mansveld (1944-1991) en zijn clubkompaan Lex Schoenmaker zijn nu ook op de sterrenparade in de Sportcampus Zuiderpark te vinden. Net als een voetballer van recentere datum: Eljero Elia.