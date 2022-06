Balkon portiekflat beschadigd door brand

Dure Tijd Gratis concert met DI-RECT en Lee Towers in Amare: ‘Iedereen doet graag mee’

Soldier On en You’ll Never Walk Alone klinken binnenkort in Amare. Daar wordt een gratis concert met onder anderen DI-RECT, Lee Towers en Ruth Jacott gehouden om zorgmedewerkers uit de ziekenhuizen in Den Haag te bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis.

17 juni