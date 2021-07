Balkondrama: Politie gaat uit van noodlottig ongeluk

Praat mee Wordt de stad schoner met alle Haagse straatrei­ni­gers in één nieuwe grote organisa­tie?

8 juli Er is al veel over gesproken, maar nu is het dan écht zover: Den Haag krijgt volgend jaar één grote straatreinigingsorganisatie. Het stadsbestuur heeft hier deze week de knoop over doorgehakt. Door alle straatvegers van het Haags Werkbedrijf (HWB) en het Haags Veegbedrijf (HVB) samen te voegen, hoopt de gemeente de enorme afvalproblematiek in de stad aan te kunnen pakken.