Balletten van Nederlands Dans Theater thuis te bekijken

De bedoeling is elke week een nieuw ballet te laten zien. De komende week wordt Stop-Motion van Sol León & Paul Lightfoot vertoond. De twee choreografen maakten dit werk voor hun dochter Saura in het repertoire van NDT 1. De creatie ging op 29 januari 2014 in première in Den Haag en werd in 2018 verfilmd in samenwerking met de Franse TV-zender Mezzo. Na de première in Den Haag is het stuk wereldwijd in vele theaters uitgevoerd. De registratie is beschikbaar tot en met 3 april.