Ban op benzineauto in Den Haag: oliedom of mooi initiatief?

Tegen alle inwoners van je stad zeggen dat ze binnen tien jaar hun auto die rijdt op benzine of diesel, moeten inwisselen voor een (veel duurder) elektrisch exemplaar. Dat is zo ongeveer het domste dat je als gemeente kunt doen wanneer je draagvlak wilt creëren op het gebied van duurzaamheid, verzucht Chris van der Helm van de VVD in Den Haag.



Hoofdschuddend nam het raadslid afgelopen week kennis van het Amsterdamse plan: een uitstootvrije stad in 2030. ,,Niet haalbaar én niet betaalbaar", zegt hij. ,,Deze ambitie zorgt voor een hoop stress en onduidelijkheid onder inwoners. Dit is weer typisch Amsterdamse wijsdoenerij.”



René Oudshoorn van Groep de Mos is evenmin voorstander van het Amsterdamse plan. ,,Dit is voor Den Haag geen lichtend voorbeeld", zegt hij stellig. ,,Milieumaatregelen treffen is uiteraard niet verkeerd, maar Amsterdam loopt erg op alle troepen vooruit. De grote vraag is: hoe wordt dit betaald? Je kunt wel plannen maken, maar vertel er dan ook bij hoe je ze financieel gaat realiseren.”



Groep de Mos volgt volgens Oudshoorn liever de landelijke norm als het gaat om milieuzones. ,,In Den Haag moeten we daar niet op vooruit willen lopen."