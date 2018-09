Band Elphesis krijgt geen visa voor optreden VS

De Haags-Zoetermeerse band Elphesis was apetrots dat ze half oktober in New York als voorprogramma van singer-songwriter Frank Carillo was gevraagd. Tot deze week de Amerikaanse consul de visa introk.

Het staat nog steeds op de website van de band: 12 oktober van 21.00 tot 22.00, The Cutting Room, New York. Toch zullen de vier Zoetermeerders en twee Hagenaars van pop-rockband Elphesis er niet zijn.

Het zestal was apetrots dat ze waren uitgenodigd om te spelen in het voorprogramma van de Amerikaanse gitarist en songwriter Frank Carillo en zijn band The Bandoleros. Carillo is een groot voorbeeld voor ze. Hij speelde ooit bij The J. Geils Band, Cheap Trick, Van Halen en Tom Petty & The Heartbreakers, om maar wat namen te noemen.

,,We hadden al een AirBnB geboekt, met uitzicht op Manhattan. De tickets lagen klaar, en bijna alle visa waren binnen’’, zegt gitarist Henk Meerbeek. ,,Blijkbaar zijn ze voor die laatste visa toch even dieper gaan graven, want ik werd voor een aanvullend interview uitgenodigd door de Amerikaanse consul.’’

Excuses

Daar kreeg de Zoetermeerder ‘honderdduizend excuses’ want de visa hadden niet afgegeven mogen worden. ,,Ze hadden ontdekt dat The Cutting Room entreegeld vraagt en dat was voldoende om onze visa te weigeren. Ondanks dat wij geen cent voor ons optreden krijgen. Ze beschermen de markt voor eigen muzikanten blijkbaar.’’

De bandleden zijn er kapot van nu hun droom in duigen valt. Voorlopig concentreren ze zich op de opname van hun eerste cd, die half november klaar moet zijn.

Maar mogelijk komt dat optreden met Frank Carillo er toch nog. Meerbeek: ,,We vonden het heel moeilijk om ons contact in Amerika te moeten vertellen dat het niet doorgaat. Hij was ook uit het veld geslagen. Wel hoorden we dat Carillo komend voorjaar mogelijk naar Nederland komt. Wie weet lukt het ons dan alsnog in Nederland.’’