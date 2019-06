Banen in de duurzame energie voor maar liefst 400 Haagse langdurig werklozen

Bijna vierhonderd langdurig werkloze Hagenaars gaan binnen een jaar aan de slag in de duurzame energie. Wie dat nodig heeft, wordt door de gemeente, het ROC Mondriaan en vaklieden uit vijftig bedrijven opgeleid tot installateur, zonnepanelenlegger of isolatiemonteur.

De werkgevers hebben 388 banen in de aanbieding bij een speciaal Haags sectorplan voor de energietransitie, dat vanmiddag werd gepresenteerd. Bedrijven, overheid en onderwijs slaan de handen ineen om mensen die langer dan anderhalf jaar werkloos zijn weer aan de slag te krijgen in een branche waarin volop werk is.

De energietransitie is de eerste sector die zo nieuw personeel gaat werven. Binnenkort volgen ook Haagse zorginstellingen, de horeca en de agri-business in het Westland.

Quote We hadden gehoopt dat we honderd banen zouden vinden, maar dat zijn er 388 geworden. Wethouder Guernaoui

Wethouder Guernaoui is in zijn nopjes dat er niet alleen afspraken zijn gemaakt over het omscholen van werklozen, maar dat er ook meteen zoveel arbeidsplaatsen beschikbaar zijn. ,,We hadden gehoopt dat we honderd banen zouden vinden, maar dat zijn er 388 geworden. Tweehonderd daarvan zijn de afgelopen weken aangemeld. Het zingt echt rond in het bedrijfsleven.” Het plan wordt dan ook ondersteund door vele bedrijvenkoepels, waaronder VNO*NCW en MKB Nederland.

Het is geen sinecure om langdurig werklozen uit de bijstand te krijgen. De helft van de 24.000 langdurig werklozen geniet al langer dan vijf jaar een uitkering. Bovendien is bijna de helft 50 jaar of ouder.

Energieacademie

Op een speciale Energieacademie wordt langdurig werklozen in maximaal een jaar tijd de nieuwe vaardigheden aangeleerd die in de transitie nodig zijn. Dat is niet alleen techniek, vertelt Guernaoui. ,,Het begint bij heel praktische zaken als op tijd komen en weer wennen aan het omgaan met collega’s. Dat raak je kwijt als je zo lang aan de kant staat.”

Alleen al in Den Haag zijn naar schatting jaarlijks meer dan drieduizend nieuwe werknemers nodig om de energietransitie uit te voeren, van installateurs tot mensen die isolatieadvies geven.