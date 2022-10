Bang dat je kat vermist raakt? Chippen en registeren kan de hele maand november gratis in Den Haag

Brandweer toetert halve provincie wakker met NL-Alert: ‘Was dit echt nodig? Viel net in slaap’

Door een indringende, luide en scherpe toon schrokken honderden mensen zich gisteravond om 22.30 uur wezenloos. ‘De situatie is weer veilig’, stond in het NL-Alert dat werd verstuurd tijdens het blussen van de grote brand in Delft. De meningen verschillen of zo’n afsluitend bericht wel echt verplicht is. Ook inwoners van gemeenten waarvoor het bericht niet bedoeld was, hebben de melding zondagavond ontvangen.

24 oktober