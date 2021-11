Bang dat uw kat vermist raakt? Gemeente en Dierenbescherming starten gratis chipactie

Geen blije gezichten in Den Haag na ‘goed nieuws’ over miljoenen­in­ves­te­ring in warmtelei­ding

In Den Haag is vooral teleurgesteld gereageerd op het definitieve besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie om te investeren in de aanleg van een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag. De omstreden leiding is hiermee een stuk dichterbij gekomen. ,,Wij hebben nog heel weinig hoop, omdat we er toch niet toe doen.’’

