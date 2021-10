Bang voor torenhoge gasrekening? Met deze subsidies kun je honderden euro’s besparen

Reageer Na 94 jaar dreigt muziekwin­kel Albersen uit Den Haag te verdwijnen

25 oktober Albersen Muziek staat op omvallen. Het Haagse icoon is al 94 jaar gevestigd in Den Haag. Daar lijkt nu door dalende verkoopcijfers en een te hoge huurprijs een einde aan te komen. Het huurcontract loopt in mei af. Tot grote spijt van de eigenaren en het personeel, dat hoopt op een doorstart of overname.