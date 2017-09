Bange patiënt krijgt lachgas bij kaakchirurg

Knikkende knieën, lood in de benen, hartkloppingen... Bij de meeste mensen breekt het zweet uit alleen al bij het horen van het woord kaakchirurg. Patiënten die zo angstig zijn kun je niet behandelen, weet kaakchirurg Sandy Hundepool van HMC Bronovo. ,,Probeer maar eens een verdovingsspuit in een abces te krijgen bij iemand die bang is. Dat lukt niet.''

Tot voor kort was er maar één oplossing: volledige narcose, zodat de patiënt niet meer in paniek is. Maar sinds kort is er ook een mildere en veel minder ingrijpende methode: lachgas. De patiënt gaat niet onder zeil, maar wordt zó rustig dat de angst verdwijnt als sneeuw voor de zon. ,,Lachgas maakt ontspannen en loom. Alles gaat een beetje langs je heen.''

Voordeel

Een groot voordeel van lachgas boven narcose is dat de patiënt niet uit hoeft te slapen in het ziekenhuis, maar na een half uur weer buiten staat.

HMC Bronovo is het tweede ziekenhuis in Nederland, naast het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal, waar de kaakchirurg lachgas gebruikt. Hundepool volgde er een speciale opleiding voor. Zij is ook de enige van de afdeling die het middel mag gebruiken.

Lachgas staat op het moment in de belangstelling, omdat het in zwang is als drug, soms zelfs met de dood als gevolg, maar het middel dat het ziekenhuis gebruikt is volkomen veilig, aldus Hundepool. ,,Het gaat mis als je het puur gebruikt. Wij mengen het met zuurstof, dan kan er niks gebeuren.''

Hundepool besloot de opleiding te gaan doen, omdat ze zoveel te maken had met angstige patiënten. ,,Het is opvallend hoe bang mensen zijn. Mensen komen hier huilend binnen. Dat is grotendeels bij de schooltandarts ontstaan. Zeventig tot tachtig procent van de mensen is bang voor de tandarts. En de kaakchirurg wordt gezien als een soort tandarts, maar dan tien keer erger. Je hoort de meest vreselijke spookverhalen. Zoals van een arts die zijn voeten in je zij plant om zich af te zetten bij het trekken.''

Verwijzing

Patiënten komen bij de kaakchirurg terecht voor specialistisch werk, zoals de behandeling van ontstekingen en het trekken van verstandskiezen, na een verwijzing door de tandarts.