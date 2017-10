'Bank met de S' voor heel eventjes terug in Den Haag

Het leek of 'de bank met de S' weer even terug was in Den Haag. Zeker 250 oud-medewerkers van de Nutsspaarbank bezochten gisteren de reünie in het oude hoofdkantoor aan de Riviervismarkt, dat tegenwoordig Nutshuis heet.

De opkomst was boven verwachtting, omdat het al 25 jaar geleden is dat hun bank fuseerde met de VSB en daarna nog wat samenvoegingen onderging. Aanleiding voor de bijeenkomst is het 200-jarig bestaan dat in 2018 groots zal worden gevierd met onder meer een televisieserie op Omroep West en een boek.



Het Fonds 1818, dat voortkwam uit de Nutsspaarbank, organiseert dit festijn en heeft nu al de website 200jaarnutsspaarbank-fonds1818.nl online waarop veel verhalen over de historie te lezen zijn.



De bank was er voor de 'gewone man' en had een sterk familiegevoel. Dat is te merken aan de reacties van oud-medewerkers die massaal het oude bankgebouw weer overnemen.



Ze krijgen stickers op met de oude rode S, hun functie en de jaren dat ze actief waren. ,,Voor mij hoeft dat niet zo nodig", zegt een man. ,,Zien ze allemaal hoe oud ik al ben."



Daar heeft de allerlaatste directeur van de Nutsspaarbank Charles de Monchy (81) niet zo'n moeite mee. Een statige man met wandelstok die met ontzag wordt benaderd.

Volledig scherm Oud bank directeur Charles de monchy voor de kluis van de oude spaarbank © Remco Zwinkels

Spaarhypotheek

Hij haalt achter de microfoon herinneringen op aan de 'mooie dingen die we uitvonden', zoals de allereerste spaarhypotheek." Met de kennis van nu betwijfelt hij of de fusie van toen wel zo'n goed idee was. ,,We hebben de bijbel niet goed gelezen. Het verhaal van de toren van Babel, de spraakverwarring. Met Fortis werd het ook niks."



En om zich heen wijzend: ,,Dit is nu van Fonds 1818, maar spiritueel is het ons huis." Hij krijgt een ovatie.